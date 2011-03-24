Янукович едет в Юго-Восточную Азию

25-31 марта Президент Украины совершит государственные визиты в страны Юго-Восточной Азии: Социалистическую Республику Вьетнам, Республику Сингапур и Бруней Даруссалам. Об этом сообщил заместитель главы Администрации Президента Украины Андрей Гончарук.

По его словам, развитие отношений со странами Юго-Восточной Азии является важным направлением украинской внешней политики, направленной в поддержку модернизации государства.

Потому целью турне Президента Украины является представление возможностей Украинского государства в этом регионе, внесение конкретных инициатив по развитию сотрудничества и реализации взаимовыгодных проектов.

Как сообщает официальный сайт главы государства, в ходе государственного визита (25-27 марта 2011 года) в Социалистическую Республике Вьетнам - одного из ключевых партнеров в ЮВА - Президент Украины Виктор Янукович во время встреч с руководством страны планирует затронуть вопросы дальнейшего развития и интенсификации политического диалога на высшем уровне, выработки новых подходов и методов широкомасштабного сотрудничества с целью достижения конкретных договоренностей по углублению сотрудничества, в первую очередь в торгово-экономической сфере.

Как отметил А. Гончарук, визит главы Украинского государства подтвердит привержкнность сторон последующему развитию многогранных отношений между Украиной и Вьетнамом с целью максимального использования имеющегося потенциала для обеспечения потребностей экономического развития двух стран, даст мощный импульс укреплению взаимодействия во всех сферах украинско-вьетнамских отношений на ближнюю и долгосрочную перспективы, в том числе и путем повышения эффективности работы имеющихся механизмов двустороннего сотрудничества.

Программой визита предусмотрено выступление Президента Украины на украинско-вьетнамском бизнес- форуме, участие в котором будут принимать ведущие представители деловых кругов двух стран.

В рамках визита Президента Украины во Вьетнам планируются к подписанию 8 важных документов, направленных на углубление двустороннего сотрудничества.

Находясь с государственным визитом в Республике Сингапур (28-29 марта 2011 года), Президент Украины В.Янукович намерен сосредоточить внимание на приоритетных направлениях взаимодействия и конкретных проектах, прежде всего в торгово-экономической, военно-технической и научной отраслях, которые могут быть совместно реализованы сторонами.

А.Гончарук подчеркнул, что украинская сторона ожидает договоренностей по привлечению сингапурских технологий и инвестиций, в том числе в контексте подготовки и проведения в нашей стране финальной части Чемпионата Европы по футболу «Евро-2012».

С целью заинтересовать сингапурских инвесторов в более активное участие в совместной реализации важных проектов в нашем государстве Президент Украины примет участие в бизнес- форуме и встретится с ведущими представителями деловых кругов Республики Сингапур.

Государственный визит Президента Украины В.Януковича в Бруней Даруссалам (30-31 марта 2011 года) призван восстановить позитивную динамику политических контактов на высшем уровне и двусторонних отношений, которой они приобрели благодаря обмену визитами глав двух держал в 2004 году.

Украина и Бруней имеют значительный потенциал для развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и военно-технической сферах.

Бруней - потенциально серьезный инвестор, отметил А.Гончарук, и Украина рассчитывает на привлечение деловых кругов Брунея к реализации совместных проектов по перестройки своей инфраструктуры.

В рамках визита планируется расширить двустороннюю договорно-правовую базу отношений, в частности, путем подписания Совместного заявления лидеров обеих государств, а также заключения Меморандума о взаимопонимании относительно сотрудничества в сфере обороны и Соглашения о безвизовых поездках граждан.

А.Гончарук особенно отметил значение последнего документа, реализация которого позволит значительно расширить межличностные контакты и углубить сотрудничество в торгово-экономической, культурно-гуманитарной, научной и просветительской сферах.