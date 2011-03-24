Тимошенко хочет пересадить Украину в другой поезд

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что главной целью ее встреч с европейскими политиками является привлечение внимания к необходимости прекратить движение действующей украинской власти в противоположном от Европы направлении.

Об этом она сказала после встречи с еврокомиссаром по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном ФЮЛЕ, сообщается на сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

"Я сегодня встречаюсь с ведущими европейскими лидерами, чтобы вернуть наше государство на путь к Европейскому Союзу. Создается впечатление, что год назад Украина села в поезд, который едет в обратном направлении от Европы", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии "Батькивщина" подчеркнула, что и в самом государстве, и за его границами людям становится понятно, что власть Виктора ЯНУКОВИЧА лишь имитирует политику реформ, а не проводит их.

В свою очередь Ш.ФЮЛЕ поблагодарил Ю.ТИМОШЕНКО за укрепление демократии и стремления приближения Украины к ЕС. "Мы высоко ценим Ваши усилия в этом направлении", - сказал он.