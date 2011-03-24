Мороз: подлинность пленок Мельниченко не имеет большого значения

Вопрос аутентичности пленок майора Николая Мельниченко не имеет большого значения.

Такое мнение озвучил бывший спикер Верховной Рады Александр Мороз в эфире 5 канала.

"Подтверждение всего того, что на пленках записано, есть и на практике. И смерти, как я уже говорил, и судебные дела прошли, поэтому здесь нет никаких сомнений. Меня только интересует одно обстоятельство: следствие подтвердило, что тело журналиста привезли через три дня под Таращу. Это обстоятельство будет рассматриваться или нет? Это кто делал? Это было нужно Пукачу, или это кто-то давал поручение?", - отметил он.

"Вопрос об аутентичности пленок даже не будет имееть значения, есть записи в журналах. Кто заходил к президенту, какие вопросы решали... Конечно, надо сверить эти записи", - уточнил экс-спикер.

При этом Мороз отметил, что нельзя не принимать во внимание "пленки Мельниченка", потому что "с этого все началось".

"Представьте, если бы не были обнародованы эти записи, то никто бы ничего не знал", - уточнил экс-спикер.

Экс-чиновник напомнил, что американская экспертиза подлинность "пленок Мельниченко" подтвердила.

"Еще, кажется, лет девять назад американская экспертиза, по инициативе специальной комиссии парламента, дала выводы положительные в этом отношении", - отметил он.

Мороз считает, что следствие по делу должно быть юридически завершено.

"Иначе не будет доверия к власти, и это аксиома, и все это прекрасно понимают", - уточнил он.

По мнению Мороза, при прежней власти дело не было завершено, "ибо очевидно были договоренности".

Украинская правда