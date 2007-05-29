Верховная Рада должна начать работу в 16 часов

В 16.00 в Верховной Раде Украины должно начаться пленарное заседание.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, в повестку дня внесены три вопроса, в частности, проект постановления о подтверждении результатов голосования по законам Украины, принятым парламентом в период с 3 апреля по 29 мая.

Кроме того, парламент должен принять проект постановления о признании утратившими силу ряд актов Верховной Рады, а также проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О Центральной избирательной комиссии».