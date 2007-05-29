Мороз диктует свой план

В первую очередь Верховная Рада Украины должна проголосовать за изменения в Государственный бюджет на 2007 год. Об этом заявил сегодня на заседании Согласительного совета лидеров фракций парламента председатель ВР Александр МОРОЗ.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании присутствуют представители и лидеры всех фракций парламента.

А.МОРОЗ отметил, что рассмотрение данного законопроекта в первоочередном порядке необходимо, поскольку с 1 июня уже должны осуществляться выплаты увеличенных зарплат и социальных выплат.

Он также отметил, что необходимо внести и изменения в госбюджет в части, касающейся финансирования выборов.

Также А.МОРОЗ отметил, что есть две точки зрения относительно принятых со 2 апреля по 29 мая Верховной Радой законов. По его словам, часть парламента считает, что ВР не работала в этот период, а остальная часть считает, что законы приняты.

По мнению А.МОРОЗА, для снятия всех вопросов необходимо легитимизировать принятые парламентом законы. Он предложил одним постановлением подтвердить голосование по данным законам. При этом А.МОРОЗ отметил, что можно голосовать по каждому закону отдельно, «но это займет много времени», поскольку ВР за данный период приняла 53 закона.

Председатель ВР также отметил, что необходимо внести изменения в закон о реестре избирателей, сократив на две недели дату его введения. Он напомнил, что согласно закону реестр избирателей должен быть разработан до 1 октября.