Ющенко остановил указ о роспуске Верховной Рады

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил на 29 и 30 мая действие статьи 2 Указа Президента Украины от 26 апреля «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов».

Об этом идет речь в указе главы государства от 29 мая “Об остановке действия статьи 2 Указа Президента Украины от 26 апреля 2007 года № 355”, размещенном на официальном сайте Президента.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ № 476/2007

Об остановке действия статьи 2 Указа Президента Украины от 26 апреля 2007 года № 355

С целью реализации безотлагательных мероприятий, направленных на разрешение политического кризиса путем проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины, постановляю:

1. Остановить на 29 и 30 мая 2007 года действие статьи 2 Указа Президента Украины от 26 апреля 2007 года № 355 «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов».

2. Этот Указ вступает в силу со дня его официального обнародования.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО

29 мая 2007 года