Почему Шемчук не может быть генпрокурором

Святослав ПИСКУН заявляет, что в случае обжалования президентской стороной решения Соломенского районного суда Киева который приостановил действие Указа Президента Украины о его освобождении от должности генерального прокурора, он покорится этому решению.

"Я выполню решение суда", - сказал С.ПИСКУН сегодня в эфире телеканала "1+1", отвечая на вопрос о его последующих действиях в случае, если апелляционный суд признает законным его освобождение.

В то же время он отметил, что будет обєжаловать такое решение в высшей инстанции – Верховном Суде.

"Я обязательно буду (обжаловать это решение), но в то время, когда решение суда будет, я его буду выполнять", - цитирует С.ПИСКУНА “Украинская правда”.

В то же время он сказал, что ему пока неизвестно, обжаловала ли президентская сторона решение Соломенского райсуда.

Кроме того, С.ПИСКУН сообщил, что, по его информации, Соломенский райсуд также вынес решение о приостановке действия Указа Президента о назначении Виктора ШЕМЧУКА исполняющим обязанности генпрокурора.

"Потому ШЕМЧУК не может быть генпрокурором и исполняющим обязанности также", - сказал С.ПИСКУН.

Как сообщал УНИАН, 24 мая 2007 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО с целью обеспечения выполнения норм Конституции Украины относительно несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности освободил С.ПИСКУНА от должности генпрокурора.

Другим указом Президент возложил выполнение обязанностей генерального прокурора Украины на заместителя генпрокурора Украины - прокурора Автономной Республики Крым Виктора ШЕМЧУКА.

25 мая С.ПИСКУН заявил, что Соломенский районный суд г. Киева возобновил его на должности генерального прокурора Украины. По словам С.ПИСКУНА, “состоялось решение Соломенского суда. Отменен Указ Президента о моем освобождении (от должности генерального прокурора – УНИАН) как незаконный. Поэтому я возобновлен в должности”.

26 мая пресс-служба Генпрокуратуры разъяснила, что Соломенский районный суд Киева, согласно с постановлением от 25 мая 2007 года, остановил действие Указа Президента Украины относительно освобождения С.ПИСКУНА от должности Генерального прокурора Украины до решения дела по сути.