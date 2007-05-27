Считается ли теперь распущенной ВР?

Проведение досрочных выборов не будет зависеть от решения Конституционного Суда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на брифинге после завершения переговоров по урегулированию политического кризиса.

«Я бы сказал, что механизм, который сегодня подготовлен, - это механизм, который обеспечивает реализацию всех договоренностей, не апеллируя ни к каким институтам», - сказал В.ЮЩЕНКО, отвечая на вопрос, повлияет ли решение КС на достигнутые договоренности.

В то же время, Президент не ответил на вопрос, приостановил ли действие своего указа о досрочном прекращении полномочий ВР пятого созыва.