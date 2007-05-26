В Феодосии коммунисты сожгли флаг США по случаю годовщины победы над НАТО

Крымские коммунисты сегодня в районе морского торгового порта в Феодосии открыли памятный знак по случаю годовщины антинатовксих акций протеста, которые прошли на полуострове в мае 2006 года из-за захода в феодосийский порт судна "Эдвантидж".

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе народного депутата Украины V созыва, лидера коммунистов Крыма Леонида ГРАЧА, памятный знак представляет собой гранитную плиту с надписью: "В ознаменование первой годовщины восстания крымчан против незаконного допуска украинской "помаранчевой" властью в мае 2006 года иностранных солдат на территорию Крыма. Восставший народ победил и полностью изгнал незваных американских вояк со священной земли древней Феодосии. Слава патриотам Крыма! Крымский реском Компартии Украины. 26 мая 2007 года".

После открытия памятного знака в Феодосии прошел антинатовский всекрымский митинг. На нем, в частности, выступили первый секретарь Крымского рескома КПУ Леонид ГРАЧ, член Центрального комитета КПУ, депутат Верховной Рады АРК Юрий КОРНИЛОВ, крымский депутат-коммунист Вячеслав ЗАХАРОВ, член ЦК КПУ, первый секретарь Симферопольского райкома КПУ Любовь КУРБАТОВА, Герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиации, почетный гражданин Феодосии Александр ПРЕСНЯКОВ и др.

В ходе акции было зачитано обращение лидера украинских коммунистов Петра СИМОНЕНКО к митингующим.

Феодосийские пионеры и комсомольцы под песню "Хотят ли русские войны?" запустили в небо белых голубей.

Кроме того, коммунисты сожгли в ходе антинатовской акции флаг США. Как сообщает пресс-служба Л.ГРАЧА, "процедуру сожжения флага" сопровождала музыкальная запись песни "Вставай, страна огромная!".

Затем прошел концерт. "В исполнении творческих коллективов Феодосиии прозвучали песни советского периода", - сообщили в пресс-службе Л.ГРАЧА.

Как сообщал УНИАН, 27 мая 2006 года в порт Феодосии (Крым) прибыло судно "Эдвантидж", на борту которого находились строительные материалы и спецтехника для усовершенствования тренировочной базы Старокрымского полигона ВМС Украины. На полигоне планировалось построить ангары для проживания участников международных военных учений "Си Бриз-2006".

После прибытия груза ряд политических сил (КПУ, Блок Витренко, Партия регионов и др.) организовали протестные акции, считая, что американцы прибыли в Крым для строительства базы НАТО.

11-12 июня 2006 года американские военнослужащие покинули территорию Украины. Российское судно с американскими контейнерами на борту покинуло Крым 22 июня 2006 года.