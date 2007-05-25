Иностранные послы покидают Секретариат Президента

В Секретариате Президента Украины завершилась встреча послов иностранных государств с заместителем главы Секретариата Президента Украины Александром ЧАЛЫМ и министром иностранных дел Украины Арсением ЯЦЕНЮКОМ.

Как передает корреспондент УНИАН, дипломаты покидают Секретариат Президента.

Как сообщил журналистам представитель Посольства Франции, на встрече им рассказали о том, что сейчас проходит встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, председателем Верховной Рады Украины пятого созыва Александром МОРОЗОМ, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Иваном ПЛЮЩЕМ и лидером оппозиции Юлией ТИМОШЕНКО.

На вопрос, назначили ли послам встречу с Президентом на другое время, французский дипломат ответил негативно.

Встреча послов с А.ЧАЛЫМ и А.ЯЦЕНЮКОМ длилась менее получаса.