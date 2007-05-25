В Секретариат Президента прибыли послы иностранных государств

Сегодня в Секретариате Президента Украины планируется встреча главы государства Виктора ЮЩЕНКО с послами иностранных государств.

Как передает корреспондент УНИАН, к Секретариату Президента Украины с 20.30 начали прибывать дипломаты.

Около 21.00 в Секретариат прибыли послы большинства стран, аккредитованных в Украине, в частности, Великобритании, США, Китая, Японии, Грузии, Финляндии и т. д. Пока еще не прибыл посол России Виктор ЧЕРНОМЫРДИН, однако приехал его помощник.

Один из прибывших дипломатов сообщил журналистам, что они прибыли по приглашению Президента Украины.

Как сообщила журналистам руководитель пресс-службы Президента Лариса МУДРАК, дипломаты пока встречаются с заместителем главы Секретариата Президента Украины Александром ЧАЛЫМ и министром иностранных дел Украины Арсением ЯЦЕНЮКОМ.

Как сообщал УНИАН, сейчас в Секретариате проходит встреча Президента с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, председателем Верховной Рады Украины пятого созыва Александром МОРОЗОМ, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Иваном ПЛЮЩЕМ и лидером оппозиции Юлией ТИМОШЕНКО.