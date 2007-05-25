Костенко: ...надо было переговоры не затягивать

Один из лидеров „Украинской правицы”, председатель Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО выражает сомнение во введении Президентом Виктором ЮЩЕНКО чрезвычайного состояния, поскольку „является проблемой поиск правовых путей для осуществления этого шага”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, как отметил Ю.КОСТЕНКО „в соответствии с законом, данный указ Президента должен утвердить ВР, однако она распущена Президентом еще 2 апреля”.

В то же время Ю.КОСТЕНКО считает „малопрогнозируемым” развитие политического конфликта после обострения кризиса 24 мая. Он считает, что после „шагов по наращиванию кризиса могут произойти процессы, которые не поддаются логике и элементарному анализу”. По его словам „обе стороны выискивают все больше противоречий и демонстрируют все меньше конструктива”.

Ю.КОСТЕНКО считает, что к переговорам конфликтующих сторон должны присоединиться международные посредники, как это было во время политического кризиса 2004 года.

Лидер УНП считает несправедливым обвинение коалицией Президента в инициировании кризиса, вроде бы спровоцированного „выходом из правового поля”. „Президент предложил демократический способ выхода из кризиса - проведение досрочных парламентских выборов, - напоминает Ю.КОСТЕНКО. - К юридически немотивированным решениям с обеих сторон привел отказ коалиции от выборов и затягивание переговоров об их объявлении”.