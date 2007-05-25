В парламенте идет экстренное заседание

Сейчас в парламенте проходит заседание лидеров фракций относительно дальнейшей работы Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на сессионном заседании председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ.

Перед этим первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК отметил, что завтра «в государстве будет совершено еще одно антиконституционное мероприятие». По его словам, речь идет о съездах «Нашей Украины» и Блока Юлии Тимошенко, где планируется рассмотреть вопрос о сложении полномочий народными депутатами Украины от фракций НУ и БЮТ.

А.МАРТЫНЮК считает, что это будет «совершено незаконно».

Он отметил, что в соответствии с Конституцией Украины в случае невхождения народного депутата от политической партии, блока в состав депутатской фракции, или выхода народного депутата из состава такой фракции, его полномочия прекращаются досрочно на основании соответствующего закона.

А.МАРТЫНЮК подчеркнул, что на данное время такого закона не существует, и поэтому съезды «не имеют права лишать депутатов полномочий».

Лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО, в свою очередь, отметил, что в соответствии со ст. 61 ч. 3 Регламента Верховной Рады Украины народный депутат должен сообщить о выходе из состава депутатской фракции в письменном виде председательствующему на пленарном заседании. По его словам, письменное сообщение должно быть согласовано с председателем фракции, и сообщение об исключении из состава фракции делает председательствующий на пленарном заседании по представлению председателя депутатской фракции.

П.СИМОНЕНКО заявил, что прежде, чем рассматривать эти вопросы на съезде, необходимо прийти в парламент и объявить об этом на заседании.