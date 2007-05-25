Завтра СНБО примет ряд ключевых решений
18:25, 25 мая 2007Политика
1129 0
Заседание заплданировано на первую половину дня
Завтра, 26 мая, в первой половине дня планируется заседание Совета национальной безопасности и обороны.
Об этом УНИАН сообщил член СНБО, который пожелал остаться неназванным.
Между тем председатель Харьковской областной государственной администрации Арсен АВАКОВ также сказал сторонникам "Нашей Украины", которые стоят под зданием Генпрокуратуры, что в субботу состоится заседание СНБО, передает “Украинская правда”.
"СНБО завтра будет принимать ряд ключевых решений, которые обеспечат четкий сценарий выхода из кризиса, независимо от провокационных действий тех или иных сил", - заявил А.АВАКОВ.
Согласно указу Президента, губернаторы всех областей входят в состав СНБО.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter