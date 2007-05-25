Завтра СНБО примет ряд ключевых решений

Завтра, 26 мая, в первой половине дня планируется заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом УНИАН сообщил член СНБО, который пожелал остаться неназванным.

Между тем председатель Харьковской областной государственной администрации Арсен АВАКОВ также сказал сторонникам "Нашей Украины", которые стоят под зданием Генпрокуратуры, что в субботу состоится заседание СНБО, передает “Украинская правда”.

"СНБО завтра будет принимать ряд ключевых решений, которые обеспечат четкий сценарий выхода из кризиса, независимо от провокационных действий тех или иных сил", - заявил А.АВАКОВ.

Согласно указу Президента, губернаторы всех областей входят в состав СНБО.