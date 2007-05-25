Гриценко: Янукович предлагает Ющенко встретиться с правительством

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ намерен предложить Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО провести очередную встречу, в том числе со всем составом правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Премьер сказал, что сейчас будет договариваться с Президентом о встрече, и, возможно даже, о встрече Президента со всем составом правительства», - сказал А.ГРИЦЕНКО.