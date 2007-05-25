Гриценко: Янукович предлагает Ющенко встретиться с правительством
18:10, 25 мая 2007Политика
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Премьер будет договариваться с Президентом
Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ намерен предложить Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО провести очередную встречу, в том числе со всем составом правительства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО сегодня журналистам в Кабинете министров.
«Премьер сказал, что сейчас будет договариваться с Президентом о встрече, и, возможно даже, о встрече Президента со всем составом правительства», - сказал А.ГРИЦЕНКО.
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