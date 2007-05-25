ВР проголосовала не выполнять последние указы Президента

Верховная Рада Украины признала указы Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о переподчинении внутренних войск, обеспечении госохраны и по Генпрокуратуре не подлежащими исполнению.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления парламента проголосовали 259 народных депутатов из 259, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, согласно постановлению, Верховная Рада Украины приняла решение считать указ Президента «О приведении системы управления внутренними войсками в соответствие с Конституцией Украины», распоряжение Президента «Вопросы обеспечения государственной охраны» и «О мерах по обеспечению нормального функционирования Генеральной прокуратуры Украины» не влекущими юридических последствий и не подлежащими исполнению.

Верховная Рада Украины рекомендовала Кабинету министров Украины обеспечить неуклонное исполнение МВД Украины Закона «О внутренних войсках Министерства внутренних дел» и других законов Украины.

Парламент также предупредил командующего внутренних войск МВД Александра КИХТЕНКО, руководство Управления Государственной охраны и Службы безопасности Украины об ответственности за выполнение и отдачу явно преступных распоряжений или приказов.

Депутаты также поручили обеспечить организацию проведения МВД разъяснительной работы среди военнослужащих о недопустимости нарушения Конституции Украины, предупреждения их под расписку о криминальной ответственности за исполнение преступных приказов.

Кроме того, парламент решил, что необходимо обеспечить усиленный режим охраны зданий Верховной Рады, Генпрокуратуры, Нацбанка и других органов государственной власти.

Кроме того, в постановлении рекомендуется предложить Президенту Украины В.ЮЩЕНКО внести в парламент представление по кандидатуре на должность председателя СБУ в связи с окончанием срока временного исполнения обязанностей председателя БУ Валентином НАЛИВАЙЧЕНКО.

Верховная Рада также обратила внимание Президента Украины на нарушение им требований Конституции Украины об исключительном регулировании законами вопросов организации и порядка деятельности образованных в соответствии с законами воинских формирований и правоохранительных органов, а также на неотвратимость наступления юридической ответственности за отдачу явно преступных распоряжений или приказов.