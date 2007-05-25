Ющенко подписал 62 незаконных указа?

Министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ заявляет, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО за последнее время подписал 62 незаконных указа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЛАВРИНОВИЧ сообщил сегодня на брифинге в Кабинете Министров.

«За последние шесть месяцев 62 указа Президента, по мнению специалистов в Министерстве юстиции, вышли за рамки Конституции и законов Украины. И мы увидели планомерное наступление на правовой строй в нашем государстве», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

По его словам, первые шаги Президента (приостановление действия актов Кабинета министров - УНИАН) были направлены на дестабилизацию и разбалансирование органов исполнительной власти и желание повлиять на кадровые вопросы в государственных администрациях. «Позже мы увидели, что эта работа продолжалась для приостановления деятельности органов законодательной власти не допустить обнародования решений и проведения заседаний Конституционного суда, чтобы не была дана правовая оценка неконституционным действиям Президента Украины», - добавил он.

А.ЛАВРИНОВИЧ также сообщил, что Министерство юстиции на протяжении шести месяцев регулярно ведет мониторинг конституционности действий высших должностных лиц государства. «Мы обнародуем эти заключения на нашем сайте, направляем их правительству, и на их основании принимаются решения, обращения к главе государства, к парламенту, а также обращения в суды общей и конституционной юрисдикции», - уточнил он.