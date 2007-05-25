Коммунистам не дает покоя импичмент Ющенко

Фракция КПУ выступает за необходимость начать процедуру импичмента Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила на сессии парламента член фракции КПУ Алла АЛЕКСАНДРОВСКАЯ.

Она отметила, что «все, что происходит в Украине в последнее время, все, что инициирует Президент и его окружение, является грубым нарушением отдельных статей и отдельных положений Конституции Украины».

А.АЛЕКСАНДРОВСКАЯ также отметила, что грубым нарушением Конституции Украины является сегодняшний указ Президента о переподчинении внутренних войск.

По ее словам, «давно время начать процедуру импичмента». В то же время, отметила она, все понимают, что в коалиции нет необходимых голосов для «конечного голосования».

Вместе с тем А.АЛЕКСАНДРОВСКАЯ отметила, что 226 голосов для того, чтобы «сформулировать свои замечания и претензии к Президенту, есть, и поэтому мы должны начать процедуру импичмента».

По ее убеждению, Президент Украины В.ЮЩЕНКО не исполняет «более половины» функций, предусмотренных Конституцией Украины, или исполняет их не в полной мере.

Представительница КПУ призвала коалицию посвятить сегодняшнее заседание парламента вопросу об импичменте Президента.

По ее словам, необходимо «обсудить этот вопрос и выйти на какое-то решение».

«Этого от нас ожидают граждане Украины – они требуют от нас наведения порядка», - отметила А.АЛЕКСАНДРОВСКАЯ.