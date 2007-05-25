Ющенко просит членов СНБО не уезжать из Киева

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО попросил членов Совета национальной безопасности и обороны в ближайшие дни не оставлять Киев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом В.ЮЩЕНКО заявил на совещании с руководителями регионов и силовиками. Участники совещания обсудили политическую ситуацию в стране, процесс урегулирования политического кризиса.

В.ЮЩЕНКО обратился к участникам совещания – членам СНБО с просьбой в ближайшие дни не оставлять Киев и получать рабочую информацию о ходе переговорного процесса по урегулированию кризиса и о событиях в тех или других институтах власти.

Глава государства сообщил, что намерен сегодня принять ряд решений, цель которых - «поднять политическую ответственность за оценку ситуации и за действия, которые необходимо предпринять в стране, приобщить к кругу сторон, принимающих соответствующие солидарные решения, руководителей ОГА». «Именно поэтому я подписал указ о включении каждого председателя ОГА в состав СНБО», – подчеркнул он.

Проведенные до этого времени переговоры показали – при доброй воле ответ на то, как выйти из политического кризиса и провести досрочные выборы, можно достаточно легко найти, сказал В.ЮЩЕНКО. Сегодня, по его мнению, стороны-участницы переговоров высказали все, что хотели сказать.

Президент выразил убеждение, что представители коалиции использовали переговорный процесс только как затягивание времени для того, чтобы не предпринимать никаких конкретных шагов в урегулировании кризиса. В этом контексте он отметил несоблюдение договоренности, которая была достигнута, по дате досрочных выборов.

В ходе встречи Президент также уделил особое внимание вчерашним событиям вокруг Генеральной прокуратуры, вмешательству в ее деятельность подразделений МВД, а также остановился на основаниях освобождения от должности Святослава ПИСКУНА. Говоря о последнем, В.ЮЩЕНКО отметил: С.ПИСКУН должен был определиться – или заниматься политикой и остаться народным депутатом, или, сдав мандат, сосредоточиться на обязанностях генерального прокурора.

Комментируя вчерашнее участие политиков в событиях в Генпрокуратуре, Президент подчеркнул: «Если политики так будут вести себя с действующим законодательством, как они это продемонстрировали вчера, эти действия граничат с темой безопасности страны». В этом контексте он подчеркнул неправомерность действий в этом конфликте министра внутренних дел Василия ЦУШКО: «Уроки по применению силовой структуры будут сделаны самые глубокие. Это не шутки. Если мы имеем министра, который с такой легкостью может ставить на политические рельсы деятельность силовой структуры, этим людям не просто не место в руководстве соответствующими силовыми органами – они должны нести ответственность за то, что так поступили». Дело, возбужденное по этим событиям, будет доведено до конца, отметил Президент. «Оно (дело) должно получить международный и внутренний резонанс», – добавил он.

Обращаясь к руководителям силовых и правоохранительных ведомств, Президент еще раз подчеркнул – они должны быть максимально деполитизироваными, выполнять свои прямые функции. «С этого начинается главная роль, миссия силовых и законодательных структур в урегулировании политического конфликта», – сказал он.