Янукович надеется, что Ющенко поймет: так жить нельзя

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что в государстве еще есть возможность найти компромиссное решение для урегулирования кризиса, но это необходимо делать исключительно в правовом поле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время встречи с представителями дипломатического корпуса, аккредитованными в Украине.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, в последнее время Президент действует по принципу «для друзей все что угодно, а для оппонентов – закон».

«Так нельзя жить – перед законом равны все», - сказал премьер.

Он призвал все стороны конфликта вернуться в правовое поле. «И такая возможность существует сегодня – никогда не нужно терять надежду», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также отметил, что всегда верил в здравый смысл политиков. «Я всегда верю в здравый смысл, а если он не здравый, то это уже дело не наше», - сказал премьер-министр.