У Черновецкого умерла мать

Из-за непоправимой утраты - смерти матери - Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ не сможет принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Киева и Дню столицы.

Об этом официально сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации. КГГА выражает искреннее соболезнование Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ и членам его семьи, которые потеряли самого дорогого для них человека.

Как стало известно УНИАН, мать Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО - Прасковья Азимова (Гончарова), которая долгое время тяжело болела и была парализована, умерла сегодня ночью. Ей было уже более 90 лет.

Обращаясь к киевлянам, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал, что в эти дни ему необходимо побыть одному, чтобы осознать непоправимость потери, и выразил надежду, что к нему жители столицы отнесутся с пониманием.

“Судьба распорядилась так, что я потерял самого дорогого мне человека - умерла моя Мама, которую я очень любил и которая очень любила меня. Я все делал в жизни так, чтобы Она могла мной гордиться, и всеми своими успехами я благодарен прежде всего ей. Моя любовь к ней, ее любовь ко мне стали определяющими в моих дальнейших жизненных шагах”, - цитирует слова мэра пресс-служба КГГА.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ благодарит за понимание и соболезнования, которые “чувствует сердцем”.

Вместе с тем, мэр столицы пожелал всем киевлянам и гостям города хороших праздников.