Янукович предложил Ющенко пригласить на встречи Мороза

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предложил Президенту Виктору ЮЩЕНКО проводить встречи с участием председателя Верховной Рады V созыва Александра МОРОЗА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сообщил сегодня на внеочередном заседании правительства.

«Сегодня утром на 11 часов была намечена встреча с Президентом ЮЩЕНКО. Но, как вы знаете, вчера в парламенте было принято решение и рекомендовано премьер-министру единолично не выходить на такие переговоры, а если выходить, то только на уровне коалиции с участием руководителей фракций и председателя Верховной Рады. Сегодня утром мы обсудили этот вопрос, совет коалиции, я сказал бы так, в настойчивом уже таком тоне мне порекомендовал встречаться только вместе с председателем Верховной Рады», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр также сообщил, что обратился с соответствующей просьбой к Президенту, и сказал, что «нам в этой ситуации крайне необходимо уже встречаться тройкой, то есть Президент-председатель Верховной Рады-премьер-министр».

В.ЯНУКОВИЧ считает, что именно в таком формате нужно принимать решение относительно вопросов, наработанных рабочей группой. «, но мы договорились, что он еще подумает, и спустя некоторое время, если этот вопрос будет решен, он позвонит. К сожалению, он мне не позвонил, а позвонил сначала глава Секретариата господин БАЛОГА, а немного позже – секретарь Совета национальной безопасности господин ПЛЮЩ», - сообщил глава правительства.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, В.БАЛОГА и И.ПЛЮЩ предложили, чтобы он приехал на встречу раньше, а А.МОРОЗ будет приглашен позже. «Такой случай уже был несколько дней назад, я приехал, а А.МОРОЗА не пригласили, он просидел полчаса там рядом, в комнате, и, не дождавшись, уехал в Верховную Раду. А мне Президент обещал, что он его пригласит к разговору лично, но он этого не сделал», - добавил премьер-министр.

В.ЯНУКОВИЧ также сообщил, что сегодня вместо звонка с предложением встретиться втроем, на сайте Президента появились некоторые указы и распоряжения.