Цушко требует от Гриценко публичных извинений

Министр внутренних дел Василий ЦУШКО требует от министра обороны Украины Анатолия ГРИЦЕНКО публичных извинений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЦУШКО заявил сегодня на внеочередном заседании правительства.

«Я требую, чтобы министр обороны публично извинился на том же «5-м канале», если нет - я оставляю за собой право очень серьезной и адекватной реакции по отношению к нему», - сказал В.ЦУШКО.

Министр считает недопустимыми высказывания А.ГРИЦЕНКО, сделанные в его адрес. «Я здоровый человек, это я ему (А.ГРИЦЕНКО) рассказываю, а он – не доктор. А эмоции… Знаете, я в первый раз освобождал прокуратуру и проявил эмоции - я человек. Может быть, не надо было проявлять эмоции, но я никого не подставил, не прятался за спинами и никого туда не послал, а пошел сам и действовал по обстановке и по закону», - подчеркнул В.ЦУШКО.

Как сообщал УНИАН, А.ГРИЦЕНКО 24 мая», комментируя в эфире «5 канала действия В.ЦУШКО в Генпрокуратуре, выразил мнение, что «это выходит за рамки закона, за рамки здравого смысла и создает очень опасную ситуацию”.

А.ГРИЦЕНКО также выразил убеждение, что В.ЦУШКО как политик поставил крест на своей карьере.

Министр обороны предостерег В.ЦУШКО даже от мысли о захвате Минобороны: „Я хочу предостеречь Василия Петровича, если у него есть какие-то горячие мысли относительно Министерства обороны, то этого так не будет, потому что гарнизонная служба предусматривает, если кто-то нападает на военный объект - в этом случае предупреждение, потом предупредительный выстрел вверх, а затем на поражение».