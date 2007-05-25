В стране - путч, другого слова Мороз не нашел

Процессы, происходящие сегодня в Украине, можно назвать «путчем».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ во время встречи с главами дипломатических миссий, аккредитованных в Украине.

Встреча началась на полчаса позже запланированного времени, поскольку премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и А.МОРОЗ были на заседании правительства.

На встрече присутствуют, в частности, посол США Вильям ТЕЙЛОР, посол Великобритании Тимоти БАРРОУ, посол Италии Фабио ФАББРИ, посол Франции Жан-Поль ВЕЗИАН.

А.МОРОЗ отметил, что конфликт, возникший вокруг зданий Генпрокуратуры и Конституционного Суда, «является спланированным». По его словам, он является «образцом использования силовых структур для решения политических коллизий».

При этом А.МОРОЗ выразил мнение, что «этот сценарий готовился долго». В частности, отметил он, не случайно еще две недели назад была распространена информация о том, что якобы готовится покушение на ряд политиков.

«Эта провокация провалилась», - отметил А.МОРОЗ.

По словам председателя ВР, далее Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО через Совет национальной безопасности и обороны решил «отправить в отставку Кабинет министров Украины». «Но такие специалисты, как секретарь СНБО Виталий ГАЙДУК и его заместитель Валерий ХОРОШКОВСКИЙ сорвали этот сценарий, подав заявления об отставке», - отметил он.

Как считает А.МОРОЗ, тогда было решено «инспирировать провокацию руками сотрудников силовых структур, а именно Управления государственной охраны, которые подчинены Президенту», то есть заблокировать Конституционный Суд и не пропускать судей.

По мнению председателя ВР, из-за отказа выполнять эти решения, скорее всего, и были уволены два руководителя УГО.

А.МОРОЗ также отметил, что сегодняшний указ Президента о подчинении внутренних войск непосредственно главе государства является еще одним звеном в этой ситуации. «Я могу эти процессы назвать одним словом «путч»., - заявил А.МОРОЗ, отметив, что «другого определения не нахожу».

Председатель ВР также выразил убеждение, что есть один путь – правовой - для выхода из конфликта.

По его словам, для того, чтобы не допустить правового варианта решения кризиса, произошли события вокруг КС и его судей.