Цушко скрывается от Президента

Исполняющему обязанности генерального прокурора Виктору ШЕМЧУКУ на данный момент подчинены все региональные прокуратуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель главы Секретариата Президента Виктор БОНДАРЬ на брифинге для прессы после встречи Президента с губернаторами и силовиками.

Он также сообщил, что сейчас Генеральная прокуратура совместно с СБУ проводит следственные действия в отношении событий в Генпрокуратуре, и в ближайшее время документы будут переданы в суд для избрания меры пресечения, в том числе в отношении министра внутренних дел Василия ЦУШКО.

При этом В.БОНДАРЬ пожаловался, что В.ЦУШКО не выходит на связь с Секретариатом Президента, не приходит на заседания, которые созывает Президент. «Он прячется от руководства страны вместо того, чтобы прийти и доложить о мотивах своего поведения», - сказал В.БОНДАРЬ.

Отметив, что вчерашние события в Генпрокуратуре побуждают задуматься, нужно ли нам такое Министерство внутренних дел, противоправные действия которого может остановить только армия.

Как сообщал УНИАН, Как сообщал УНИАН, 24 мая Президент освободил С.ПИСКУНА от должности генпрокурора и назначил и.о. генпрокурора Виктора ШЕМЧУКА, который занимал должность заместителя генпрокурора - прокурора Крыма. Однако коалиция не признает В.ШЕМЧУКА и.о. генпрокурора.

Сегодня, 25 мая, и.о. генерального прокурора В.ШЕМЧУК сообщил журналистам, что Служба безопасности Украины расследует уголовное дело против министра внутренних дел В.ЦУШКО. Он отметил, что дело против В.ЦУШКО возбуждено за превышение служебных полномочий, добавив, что “вчера все мы были свидетелями того, как министр внутренних дел отдавал незаконные приказы о штурме помещения Генпрокуратуры”.