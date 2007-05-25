Ульянченко: у Ющенко уже нет оптимизма, но он продолжает диалог
15:40, 25 мая 2007Политика
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Президент - сторонник политического пути
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО был и остается сторонником, прежде всего, ведения переговоров с политическими силами, и сегодня переговоры о решении конфликта продолжаются.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила руководитель Киевской областной государственной администрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО, ссылаясь на слова В.ЮЩЕНКО, сказанные им в ходе совещания с руководителями регионов и силовых структур.
По ее словам, у Президента уже почти нет оптимизма относительно решений, которые могут быть приняты через диалог, но он его продолжает.
В.ЮЩЕНКО остается сторонником разрешения конфликта политическим путем, подчеркнула В.УЛЬЯНЧЕНКО.
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