Медведько претендует на пост генпрокурора

Первый заместитель генерального прокурора Украины Александр МЕДВЕДЬКО называет незаконным назначение прокурора Крыма Виктора ШЕМЧУКА исполняющим обязанности генерального прокурора, и считает, что обязанности генпрокурора должен выполнять он.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МЕДВЕДЬКО заявил сегодня на внеочередном заседании правительства.

«Назначение ШЕМЧУКА исполняющим обязанности грубо нарушает действующее законодательство, поскольку, согласно закону от 10 декабря 1997 года о временном исполнении обязанностей должностных лиц, которых назначает Президент по согласию с Верховной Радой, или Верховная Рада по представлению Президента, обязанности уволенного руководителя должен выполнять первый заместитель. На сегодняшний день этим первым заместителем являюсь я», - сказал А.МЕДВЕДЬКО.

По его словам, анализ указа Президента от 4 ноября 2005 года о назначении А.МЕДВЕДЬКО генеральным прокурором, также указов Президента от 26 апреля и 24 мая (2007 года) свидетельствует о том, что факт отмены указа от 26 апреля автоматически восстанавливает А.МЕДВЕДЬКО в должности генерального прокурора.

«Эти указы также не соответствует действующему законодательству», - считает первый заместитель генпрокурора.