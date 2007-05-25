Пискун сказал Ющенко, что он - особенный

Высший совет юстиции Украины обратился к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой отменить Указ об освобождении Святослава ПИСКУНА от должности генерального прокурора.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры, соответствующее обращение ВСЮ принял сегодня на своем заседании.

По данным Генпрокуратуры, Высший совет юстиции Украины, который является конституционным органом, признал незаконным прекращение полномочий генпрокурора С.ПИСКУНА в связи с совместительством Указом Президента Украины от 24 мая 2007 года №469 „О признании утратившим силу Указа Президента Украины от 26 апреля 2007 года №357”.

В то же время Высший совет юстиции Украины решил оставить С.ПИСКУНА членом данного органа как генерального прокурора Украины.

“За” это решение проголосовали 13 членов Высшего совета юстиции Украины и 1 воздержался, отметили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В свою очередь С.ПИСКУН, вернувшись с заседания ВСЮ в Генпрокуратуру, в интервью журналистам одобрительно оценил решение Высшего совета юстиции. ”Сегодня Высший совет юстиции дал оценку указу Президента и четко заявил и написал ЮЩЕНКО письмо, что мы просим господина Президента отменить ваш незаконный указ, потому что ПИСКУНА за несовместимость освобождают только через Высший совет юстиции”, - сказал он.

Как подчеркнул С.ПИСКУН, “другого пути нет, и закон о несовместимости на меня не распространяется».