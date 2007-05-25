Свеженазначенный Кузьмук ополчился на Ющенко

Новоназначенный вице-премьер-министр Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Александр КУЗЬМУК считает, что указ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о переподчинении внутренних войск не отвечает действующему законодательству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

По словам А.КУЗЬМУКА, этот указ требует дополнительного изучения, «но уже сейчас видно, что он не отвечает закону о внутренних войсках».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 мая, Президент Украины В.ЮЩЕНКО своим Указом постановил вывести внутренние войска из подчинения министра внутренних дел Украины и определить, что внутренние войска являются подчиненными Президенту Украины.

Документ подписан “с целью обеспечения предотвращения и нейтрализации реальных и потенциальных угроз национальным интересам, недопущения использования внутренних войск Министерства внутренних дел Украины в интересах определенных политических сил, что создает угрозу национальной безопасности Украины...”.

Также сегодня, 25 мая, Верховная Рада Украины освободила Владимира РАДЧЕНКО от должности вице-премьер-министра по вопросам национальной безопасности и обороны и назначила на эту должность Александра КУЗЬМУКА. За данное назначение проголосовали 246 из 258 народных депутатов, зарегистрированных в зале.