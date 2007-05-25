МВД отказывается отдавать внутренние войска

Министерство внутренних дел будет действовать по закону, предусматривающему подчинение внутренних войск системе министерства.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, комментируя указ Президента о выведении внутренних войск из-под подчинения МВД.

Как отметили в ДСО, в МВД не понимают, как можно отменить закон о внутренних войсках МВД Украины, принятый 26 марта 1992 года.

По информации департамента, ст. 1 этого закона предусматривает, что внутренние войска входят в систему МВД и предназначены для охраны государственных объектов, общественного порядка и тому подобное.

В МВД считают, что руководствуются в своих действиях законом Украины, отметили в департаменте.