Парламент уволил вице-премьера по нацбезопасности и обороне

Верховная Рада Украины освободила Владимира РАДЧЕНКО от должности вице-премьер-министра по вопросам национальной безопасности и обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 250 из 258 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

В.РАДЧЕНКО поблагодарил правительство «за возможность поработать в таком коллективе, но, к сожалению, рецидив старой болезни вынуждает освободить место для более достойного кандидата».

Также ВР назначила Александра КУЗЬМУКА на эту должность. За данное решение проголосовали 246 из 258 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Отвечая на вопрос народного депутата Екатерины САМОЙЛИК (фракция КПУ), станет ли он на сторону одной политической силы, когда будет принимать решение, А.КУЗЬМУК сказал: «Стоял, стою и буду стоять на том, что армия и флот присягали на верность народу, и никогда она не может быть применена против собственного народа или применена для решения каких-то внутренних проблем».

А.КУЗЬМУК в сессионном зале принес присягу члена правительства.

Как сообщал УНИАН, В.РАДЧЕНКО был назначен на должность вице-премьера 12 января 2007 года.

Справка УНИАН. 53-летний генерал армии Украины А.КУЗЬМУК дважды – с июля 1996 по октябрь 2001 гг. и с сентября 2004 по февраль 2005 гг. - занимал должность министра обороны, избирался народным депутатом Украины четвертого созыва.