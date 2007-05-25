Ющенко опять перетасовал СНБО

13:39, 25 мая 2007
Политика
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Указы опубликованы на сайте Президента

Виктор ЮщенкоПрезидент Украины Виктор ЮЩЕНКО ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины временно исполняющего обязанности генерального прокурора Украины Виктора ШЕМЧУКА.

Об этом говорится в указе главы государства от 25 мая, размещенном на сайте Президента.

В то же время, согласно документу, из составуа СНБО выведен Святослав ПИСКУН.

Как сообщал УНИАН, 24 мая Президент освободил С.ПИСКУНА от должности генпрокурора и назначил и.о. генпрокурора Виктора ШЕМЧУКА, который занимал должность заместителя генпрокурора - прокурора Крыма.

 

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