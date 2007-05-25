Президент ввел в состав СНБО глав облгосадминистраций, Севастополя и Киева

13:03, 25 мая 2007
Политика
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Виктор ЮщенкоПрезидент Украины Виктор ЮЩЕНКО ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны глав областных государственных администраций.

Текст соответствующего указа главы государства от 25 мая размещен на сайте Президента.

Таким образом, в состав СНБОУ введены:

АВАКОВ Арсен - глава Харьковской областной государственной администрации;

АНТИПОВ Александр - глава Луганской областной государственной администрации;

АСАДЧЕВ Валерий - глава Полтавской областной государственной администрации;

БОНДАРЬ Владимир - глава Волынской областной государственной администрации;

БУХАНЕВИЧ Александр - глава Хмельницкой областной государственной администрации;

ГАВАШИ Олег - глава Закарпатской областной государственной администрации;

ДЕЕВА Надежда - глава Днепропетровской областной государственной администрации;

ДОМБРОВСКИЙ Александр - глава Винницкой областной государственной администрации;

КАЧУР Павел - глава Сумской областной государственной администрации;

КУЛИШ Владимир - глава Черновицкой областной государственной администрации;

КУНИЦЫН Сергей - глава Севастопольской городской государственной администрации;

ЛАВРИК Николай - глава Черниговской областной государственной администрации;

ЛОГВИНЕНКО Владимир - глава Донецкой областной государственной администрации;

МАТЧУК Виктор - глава Ровенской областной государственной администрации;

ОЛЕЙНИК Петр - глава Львовской областной государственной администрации;

ПАВЛЕНКО Юрий - глава Житомирской областной государственной администрации;

ПЛАКИДА Виктор - председатель Совета министров Автономной Республики Крым;

ПЛАЧКОВ Иван - глава Одесской областной государственной администрации;

САДЫКОВ Александр - глава Николаевской областной государственной администрации;

СИЛЕНКОВ Борис - глава Херсонской областной государственной администрации;

СТОЙКО Иван - глава Тернопольской областной государственной администрации;

ТКАЧ Роман - глава Ивано-Франковской областной государственной администрации;

УЛЬЯНЧЕНКО Вера - глава Киевской областной государственной администрации;

ЧЕРВОНЕНКО Евгений - глава Запорожской областной государственной администрации;

ЧЕРЕВКО Александр - глава Черкасской областной государственной администрации;

ЧЕРНЫШ Вадим - глава Кировоградской областной государственной администрации;

ЧЕРНОВЕЦКИЙ Леонид - глава Киевской городской государственной администрации.

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