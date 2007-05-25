Президент ввел в состав СНБО глав облгосадминистраций, Севастополя и Киева
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны глав областных государственных администраций.
Текст соответствующего указа главы государства от 25 мая размещен на сайте Президента.
Таким образом, в состав СНБОУ введены:
АВАКОВ Арсен - глава Харьковской областной государственной администрации;
АНТИПОВ Александр - глава Луганской областной государственной администрации;
АСАДЧЕВ Валерий - глава Полтавской областной государственной администрации;
БОНДАРЬ Владимир - глава Волынской областной государственной администрации;
БУХАНЕВИЧ Александр - глава Хмельницкой областной государственной администрации;
ГАВАШИ Олег - глава Закарпатской областной государственной администрации;
ДЕЕВА Надежда - глава Днепропетровской областной государственной администрации;
ДОМБРОВСКИЙ Александр - глава Винницкой областной государственной администрации;
КАЧУР Павел - глава Сумской областной государственной администрации;
КУЛИШ Владимир - глава Черновицкой областной государственной администрации;
КУНИЦЫН Сергей - глава Севастопольской городской государственной администрации;
ЛАВРИК Николай - глава Черниговской областной государственной администрации;
ЛОГВИНЕНКО Владимир - глава Донецкой областной государственной администрации;
МАТЧУК Виктор - глава Ровенской областной государственной администрации;
ОЛЕЙНИК Петр - глава Львовской областной государственной администрации;
ПАВЛЕНКО Юрий - глава Житомирской областной государственной администрации;
ПЛАКИДА Виктор - председатель Совета министров Автономной Республики Крым;
ПЛАЧКОВ Иван - глава Одесской областной государственной администрации;
САДЫКОВ Александр - глава Николаевской областной государственной администрации;
СИЛЕНКОВ Борис - глава Херсонской областной государственной администрации;
СТОЙКО Иван - глава Тернопольской областной государственной администрации;
ТКАЧ Роман - глава Ивано-Франковской областной государственной администрации;
УЛЬЯНЧЕНКО Вера - глава Киевской областной государственной администрации;
ЧЕРВОНЕНКО Евгений - глава Запорожской областной государственной администрации;
ЧЕРЕВКО Александр - глава Черкасской областной государственной администрации;
ЧЕРНЫШ Вадим - глава Кировоградской областной государственной администрации;
ЧЕРНОВЕЦКИЙ Леонид - глава Киевской городской государственной администрации.