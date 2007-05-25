Президент ввел в состав СНБО глав облгосадминистраций, Севастополя и Киева

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны глав областных государственных администраций. Текст соответствующего указа главы государства от 25 мая размещен на сайте Президента. Таким образом, в состав СНБОУ введены: АВАКОВ Арсен - глава Харьковской областной государственной администрации; АНТИПОВ Александр - глава Луганской областной государственной администрации; АСАДЧЕВ Валерий - глава Полтавской областной государственной администрации; БОНДАРЬ Владимир - глава Волынской областной государственной администрации; БУХАНЕВИЧ Александр - глава Хмельницкой областной государственной администрации; ГАВАШИ Олег - глава Закарпатской областной государственной администрации; ДЕЕВА Надежда - глава Днепропетровской областной государственной администрации; ДОМБРОВСКИЙ Александр - глава Винницкой областной государственной администрации; КАЧУР Павел - глава Сумской областной государственной администрации; КУЛИШ Владимир - глава Черновицкой областной государственной администрации; КУНИЦЫН Сергей - глава Севастопольской городской государственной администрации; ЛАВРИК Николай - глава Черниговской областной государственной администрации; ЛОГВИНЕНКО Владимир - глава Донецкой областной государственной администрации; МАТЧУК Виктор - глава Ровенской областной государственной администрации; ОЛЕЙНИК Петр - глава Львовской областной государственной администрации; ПАВЛЕНКО Юрий - глава Житомирской областной государственной администрации; ПЛАКИДА Виктор - председатель Совета министров Автономной Республики Крым; ПЛАЧКОВ Иван - глава Одесской областной государственной администрации; САДЫКОВ Александр - глава Николаевской областной государственной администрации; СИЛЕНКОВ Борис - глава Херсонской областной государственной администрации; СТОЙКО Иван - глава Тернопольской областной государственной администрации; ТКАЧ Роман - глава Ивано-Франковской областной государственной администрации; УЛЬЯНЧЕНКО Вера - глава Киевской областной государственной администрации; ЧЕРВОНЕНКО Евгений - глава Запорожской областной государственной администрации; ЧЕРЕВКО Александр - глава Черкасской областной государственной администрации; ЧЕРНЫШ Вадим - глава Кировоградской областной государственной администрации; ЧЕРНОВЕЦКИЙ Леонид - глава Киевской городской государственной администрации.

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