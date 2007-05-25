Головатый объяснил Ющенко, кто сейчас генпрокурор, и почему

Если Святослав ПИСКУН освобожден от должности генерального прокурора, то генпрокурором является Александр МЕДВЕДЬКО, но не прокурор Крыма Виктор ШЕМЧУК.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента народный депутат V созыва Сергей ГОЛОВАТЫЙ.

По его словам, возникает вопрос, «кто сегодня генеральный прокурор – МЕДВЕДЬКО или ПИСКУН, но в любом случае не крымчанин, потому что прокурор Крыма не подчинен Президенту ЮЩЕНКО».

«Нет административной подчиненности у прокуроров к Президенту. Это не является его администрацией», - сказал С.ГОЛОВАТЫЙ.

Он отметил, что когда отменяется указ о возвращении С.ПИСКУНА на должность генерального прокурора, то с юридической стороны все входит в ту ситуацию, которая была до отмененного указа.

По его словам, выходит, что генеральным прокурором является А.МЕДВЕДЬКО, если считать указ Президента об отстранении С.ПИСКУНА от должности генпрокурора юридически правильным.

Говоря о вчерашних событиях, С.ГОЛОВАТЫЙ отметил, что не министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО дважды «антиконституционно распускал ВР, пытаясь узурпировать ее». По его словам, не министр В.ЦУШКО «освобождал судей КС для того, чтобы они не принимали участия в заседании, которое должно принести решение». «Это что, В.ЦУШКО рекомендовал судьям КС ложиться в Феофанию для того, чтобы блокировать деятельность Конституционного Суда, это что, министр В.ЦУШКО приказал врачам вчера одному из судей сделать операцию, когда на то не было никаких медицинских показаний?». «Это кто делал: министр В.ЦУШКО или ДУСя , которая подчинена Президенту, потому что ДУСя до сих пор руководит Феофанией?».

С.ГОЛОВАТЫЙ отметил, что больница “Феофания” - «это тот душегуб, который существует с советских времен, там и Щербицкий умер, там умер Иващенко, там многие умерли, и там легко контролировать жизнь, здоровье и вообще человека».

Он отметил, что “Феофания” должна быть подчиненаМинистерству здравоохранения, а не Президенту.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила о госпитализации генеральному прокурору А.МЕДВЕДЬКО в связи с ишемической болезнью сердца с нестабильной стенокардией на фоне гипертонического криза.

26 апреля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом восстановил Святослава ПИСКУНА в должности генерального прокурора Украины. По сообщению пресс-службы главы государства, В.ЮЩЕНКО восстановил С.ПИСКУНА в должности генпрокурора во исполнение решения Шевченковского районного суда города Киева.

4 мая А.МЕДВЕДЬКО приказом С.ПИСКУНА был назначен первым заместителем генпрокурора.

24 мая В.ЮЩЕНКО освободил С.ПИСКУНА от должности генпрокурора, назначив исполняющим обязанности генпрокурора Виктора ШЕМЧУКА.