Коалиция опять вводит ”посиделки” в парламенте
12:25, 25 мая 2007Политика
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Выходные испорчены безвозвратно...
Народные депутаты Украины, которые входят в состав коалиции, намерены установить в парламенте в выходные дни дежурство.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил народный депутат, член фракции Партии регионов Ярослав СУХОЙ.
По его словам, это делается для того, чтобы не дать возможности представителям оппозиции устроить какие-то провокации.
«Мы будем дежурить, а что они будут делать – мы не знаем», - сказал Я.СУХОЙ.
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