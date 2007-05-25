Коалиция опять вводит ”посиделки” в парламенте

Народные депутаты Украины, которые входят в состав коалиции, намерены установить в парламенте в выходные дни дежурство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил народный депутат, член фракции Партии регионов Ярослав СУХОЙ.

По его словам, это делается для того, чтобы не дать возможности представителям оппозиции устроить какие-то провокации.

«Мы будем дежурить, а что они будут делать – мы не знаем», - сказал Я.СУХОЙ.