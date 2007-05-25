СБУ расследует уголовное дело против Цушко

11:58, 25 мая 2007
Политика
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Об этом сообщил Шемчук

Служба безопасности Украины расследует уголовное дело против министра внутренних дел Василия ЦУШКО.

Виктор ШЕМЧУК
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам и.о. генерального прокурора Виктор ШЕМЧУК.

Рассказывая об итогах совещания Президента с руководителями силовых структур и правоохранительных органов, В.ШЕМЧУК сообщил, что дело против В.ЦУШКО возбуждено за превышение служебных полномочий. Расследование этого уголовного дела поручено СБУ.

“Я думаю, что в компетенции следователя допрашивать его в качестве подозреваемого и избирать относительно него меру пресечения», - сказал В.ШЕМЧУК, добавив, что вчера все мы были свидетелями того, как министр внутренних дел отдавал незаконные приказы о штурме помещения Генпрокуратуры.

“Я думаю, что это вопрос времени. И определенные решения в отношении него будут приняты в соответствии с действующим законодательством”, - заметил и.о. генпрокурора.

 

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