СБУ расследует уголовное дело против Цушко
Об этом сообщил Шемчук
Служба безопасности Украины расследует уголовное дело против министра внутренних дел Василия ЦУШКО.
|Виктор ШЕМЧУК
Рассказывая об итогах совещания Президента с руководителями силовых структур и правоохранительных органов, В.ШЕМЧУК сообщил, что дело против В.ЦУШКО возбуждено за превышение служебных полномочий. Расследование этого уголовного дела поручено СБУ.
“Я думаю, что в компетенции следователя допрашивать его в качестве подозреваемого и избирать относительно него меру пресечения», - сказал В.ШЕМЧУК, добавив, что вчера все мы были свидетелями того, как министр внутренних дел отдавал незаконные приказы о штурме помещения Генпрокуратуры.
“Я думаю, что это вопрос времени. И определенные решения в отношении него будут приняты в соответствии с действующим законодательством”, - заметил и.о. генпрокурора.