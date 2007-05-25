Цушко лег под Конституцию и будет под ней лежать

Министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО заявляет, что все его действия на посту министра обусловлены исключительно законодательством, а не приказами премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Верховной Раде во время заслушивания информации относительно событий вокруг Конституционного Суда и Генеральной прокуратуры.

Министр подчеркнул, что очень многие политические силы его обвиняют в том, что он «лег под ЯНУКОВИЧА». «Ни под кого я не ложился. Я лег под Конституцию и под закон о милиции», - сказал он.

В.ЦУШКО подчеркнул, что пока он будет занимать должность министра внутренних дел, он будет выполнять законы и будет «лежать под этими двумя документами».

В.ЦУШКО признался, что когда его назначили министром внутренних дел, он опасался работать в Кабмине, поскольку «ЯНУКОВИЧА разрисовали как монстра». «И я как депутат с большим опытом тоже его так себе представлял», - сказал он.

По словам В.ЦУШКО, он опасался, что В.ЯНУКОВИЧ будет отдавать незаконные приказы. «Я работаю почти шесть месяцев и справедливости ради хочу сказать, что не услышал от В.ЯНУКОВИЧА ни одного незаконного распоряжения», - сказал министр.

В.ЦУШКО отметил, что премьер-министр не манипулирует правоохранительными органами. «Это правда, и поверьте, что мне сейчас в милиции очень комфортно работать. Сложно, тяжело, но комфортно, потому что мы не получаем никаких указаний и заказов», - сказал он.