Цушко предупреждает: кто полезет силовым методом - тот получит по зубам

Министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО заверяет, что вчера во время инцидента в Генпрокуратуре он не превышал своих служебных полномочий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Верховной Раде во время заслушивания информации относительно событий вокруг Конституционного суда и Генеральной прокуратуры.

«Вчера прозвучало, что я превысил свои полномочия. Ничего я не превышал», - сказал В.ЦУШКО. Министр отметил, что он действовал осознанно и отдавал приказы, которые соответствовали законам. При этом В.ЦУШКО признал, что вчера во время событий в Генпрокуратуре он вел себя несколько эмоционально.

«Да, я проявил эмоции. Я не твердокаменный», - сказал министр. При этом В.ЦУШКО принес свои извинения за несколько эмоциональное поведение, пообещав при этом, что в дальнейшем от него будут «видеть меньше эмоций».

В.ЦУШКО также заверил, что правоохранительные органы и в дальнейшем будут обеспечивать правопорядок в стране. «Я об этом говорил и предупреждал: кто полезет силовым методом - тот получит, как положено, по зубам», - сказал министр.