Секретариат сообщил об очередной победе Ющенко в суде

Сегодня Донецкий апелляционный административный суд в соответствии с ходатайством представителя Президента остановил выполнение незаконного определения Каменобродского районного суда Луганской области от 16 мая 2007 года.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом сообщил заместитель руководителя Секретариата Президента Игорь ПУКШИН.

Определением райсуда останавливалось действие указов Президента об освобождении судей Конституционного Суда Валерия ПШЕНИЧНОГО, Сюзанны СТАНИК и Владимира ИВАЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, В.ЮЩЕНКО своими указами от 30 апреля, 1 и 10 мая освободил от должностей судей Конституционного Суда Украины в связи с нарушением присяги С.СТАНИК, В.ПШЕНИЧНОГО и В.ИВАЩЕНКО.

Вместе с тем Каменобродский суд Луганской области принял решение восстановить С.СТАНИК, В.ПШЕНИЧНОГО и В.ИВАЩЕНКО в должностях судей КС.

23 мая Шевченковский районный суд г. Киева в обеспечение административного иска Н.ОНИЩУКА вынес решение, которым запретил В.ПШЕНИЧНОМУ, С.СТАНИК и В.ИВАЩЕНКО осуществлять полномочия судей Конституционного Суда Украины, поскольку они являются освобожденными от должностей.

Сегодня, 25 мая, В.ПШЕНИЧНЫЙ заявил, что Шевченковский районный суд Киева принял решение об отмене своего постановления относительно запрещения С.СТАНИК, В.ПШЕНИЧНОМУ и В.ИВАЩЕНКО появляться в помещении КС и выполнять обязанности судей КС.