Чечетов заявляет о подготовке арестов

Заместитель председателя фракции Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ заявляет о подготовке силовиками арестов активистов политических сил, которые входят в коалицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Верховной Рады.

«Есть информация, что исполняющему обязанности генерального прокурора ШЕМЧУКУ уже даны указания о проведении так называемых зачисток в регионах, и готовятся аресты соответствующими силовыми структурами активистов политических сил, которые входят в состав коалиции», - заявил М.ЧЕЧЕТОВ.

Он отметил, что ряд назначений на протяжении последних двух дней, в частности, Александра ТУРЧИНОВА первым заместителем секретаря СНБО, Валерия ГЕЛЕТЕЯ начальником Управления госохраны и освобождение Святослава ПИСКУНА от должности генерального прокурора - «это звенья одной цепи, которая имеет целью попытку главы государства решить политические вопросы силовыми методами».

По словам депутата, к этому Президента Украины «подталкивает ближайшее окружение в лице главы Секретариата Виктора БАЛОГИ и его заместителя Романа БЕССМЕРТНОГО». Он подчеркнул, что именно эти люди в 2004 году «разработали мукачевский сценарий проведения выборов в этом городе». По его словам, тогда «силовое давление победило здравый смысл».

М.ЧЕЧЕТОВ подчеркнул, что «тогда бандитские группировки одержали так называемую победу, поэтому теперь подобный опыт готовятся внедрить по всей стране».

Он считает, что сейчас предполагается «исключительно силовыми методами довести процесс узурпации власти в Украине до логического завершения».

М.ЧЕЧЕТОВ отметил, что освобождение С.ПИСКУНА от должности генпрокурора является антиконституционным, а В.ЮЩЕНКО хочет «добиться превращения независимого конституционного органа – Генеральной прокуратуры в управляемое в ручном режиме учреждение».

Он подчеркнул, что это «очередной шаг к узурпации власти путем превращения Генеральной прокуратуры в филиал Секретариата Президента».

Фракция Партии регионов призывает В.ЮЩЕНКО «осознать политические последствия бесконтрольных правовых действий подконтрольных ему органов и должностных лиц», сказал депутат.

М.ЧЕЧЕТОВ отметил, что «наши соотечественники не допустят силового варианта решения вопросов и узурпации власти одним лицом, которое поддерживает меньше 5% избирателей». По его словам, принципиальная позиция коалиции – внеочередные выборы пройдут в Украине только после решения Конституционного Суда.