Пискун покинул здание ГПУ

Освобожденный Президентом от должности генерального прокурора Святослав ПИСКУН покинул здание Генеральной прокуратуры и направился в Высший совет юстиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ПИСКУН сообщил журналистам.

С.ПИСКУН напомнил, что генпрокурор является членом Высшего совета юстиции.

Как сообщалось, 24 мая В.ЮЩЕНКО освободил С.ПИСКУНА от должности генпрокурора в связи с совмещением им этой должности с депутатским мандатом.

В свою очередь С.ПИСКУН заявил, что считает незаконным указ о его освобождении и отказался покидать помещение Генпрокуратуры.