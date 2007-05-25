Верховная Рада вызывает Цушко
10:23, 25 мая 2007Политика
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Депутаты срочно хотят услышать информацию
Верховная Рада Украины приняла решение срочно заслушать информацию министра внутренних дел Украины Василия ЦУШКО относительно ситуации в Украине.
Как передает корреспондент УНИАН, “за” соответствующее решение проголосовали 252 из 257 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
В частности, министр внутренних дел должен будет предоставить информацию о ситуации, сложившейся вокруг Генеральной прокуратуры Украины и Конституционного суда.
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