Верховная Рада вызывает Цушко

10:23, 25 мая 2007
Политика
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Депутаты срочно хотят услышать информацию

Министр внутренних дел Украины Василий Цушко на заседании Верховной Рады. Киев, 19 апреляВерховная Рада Украины приняла решение срочно заслушать информацию министра внутренних дел Украины Василия ЦУШКО относительно ситуации в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” соответствующее решение проголосовали 252 из 257 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, министр внутренних дел должен будет предоставить информацию о ситуации, сложившейся вокруг Генеральной прокуратуры Украины и Конституционного суда.

 

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