Черновецкий затеял свой маленький переворот?

Киевский городской совет вчера на пленарном заседании сессии утвердила структуру и состав своего собственного исполнительного органа – Киевской городской государственной администрации.

Как сообщил корреспондент УНИАН, проект решения «О деятельности исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации)» был подан Киевским городским председателем Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ.

Согласно принятому решению, признаны утратившими силу 28 пунктов разных предыдущих решений Киевского городского совета, принятым в период с 2002 по текущий год.

Проект без обсуждения поддержали 70 депутатов. В то же время, после голосования депутаты от оппозиции заявили, что, как оказалось, у ни одного из них нет текста документа, и что ни один из них не знает, о чем говорится в решении. По требованию раздать им соответствующие проекты решений и еще раз проголосовать по данному вопросу секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ объявил перерыв для установления причин отсутствия необходимых бумаг, после которого к переголосованию уже не возвращались. Как объяснил О.ДОВГИЙ, указанные проекты решений были розданы депутатам, но они лежали не в тех папках, где их искали.

В интервью журналистам О.ДОВГИЙ, сказал, что принятое решение «только лишний раз показывает то, что и так четко прописано законом (о столице - УНИАН) и скреплено решениям Конституционного Суда (дело об особенностях осуществления исполнительной власти и местного самоуправления в городе Киеве, решение от 25 декабря 2003 г. – УНИАН) в том, что в Киеве нет Киевской городской государственной администрации, а в Киеве существует исполнительный орган Киевского городского совета - Киевская горгосадминистрация».

«Все без исключения управления и структуры КГГА являются исполнительным органом Киевсовета и подчинены, в первую очередь, Киевсовету. Это говорит о том, что возглавлять и возглавляет исполком Киевского городского совета может только Киевский городской председатель, который единолично является и председателем исполкома, и председателем Киевсовета, мэром города Киева», - отметил О.ДОВГИЙ.

При этом он подчеркнул, что такое решение принималось и прошлым созывам Киевсовета, поскольку необходимость его принятия определена законодательством.

О.ДОВГИЙ опроверг связь принятия данного решения с якобы возможными изменениями в руководстве КГГА. Он выразил убеждение, что слухи об Указе Президента о назначении нового председателя КГГА только сплетни.

В то же время депутат Киевсовета фракции В.КЛИЧКО Владимир БОНДАРЕНКО на пресс-конференции выразил мнение, что такое решение Киевсоветаады стало необходимым Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ именно из-за слухов относительно Указа Президента. По его словам, благодаря новому решению Киевсовета теперь КГГА ему полностью подчинена. «Почувствовав, что ситуация в стране обостряется, и что Президент может принимать Указы, которые касаются Киева, нынешнее руководство пошло на манипуляции, чтобы в случае Указа Президента о смене председателя КГГА можно было работать и в дальнейшем», - сказал он, назвав данное решение «маленьким переворотом», который хочет осуществить Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ со своими соратниками.

Депутаты от фракций БЮТ и «Наша Украина» в Киевсовете также выразили протест по поводу того, как принималось это решение. По их словам, такие обстоятельные вопросы не принимаются наскоро и предварительно проекты должны проходить соответствующие профильные комиссии, чего в данном случае не было.