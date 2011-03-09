Суд оставил Макаренко за решеткой еще на месяц
Информация от адвоката
|Экс-глава Гостаможслужбы Анатолий Макаренко
Об этом УНИАН сообщил его адвокат Юрий СУХОВ.
Таким образом, как отметил адвокат, его подзащитный будет находиться под стражей до 10 апреля.
В соответствии с прошлым решением этого суда, срок содержания А.МАКАРЕНКО под стражей должен был бы истечь 10 марта.
Как сообщал УНИАН, А.МАКАРЕНКО был задержан 23 июня 2010 года в рамках расследования уголовного дела о нанесении ущерба Украине по результатам рассмотрения иска компании “РосУкрЭнерго” к НАК "Нафтогаз Украины" в Стокгольмском арбитраже. Именно А.МАКАРЕНКО в 2009 году возглавлял Государственную таможенную службу, которая провела растаможивание газа “РосУкрЭнерго”. В отношении А.МАКАРЕНКО было возбуждено уголовное дело по статье "служебная халатность".