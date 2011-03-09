Суд оставил Макаренко за решеткой еще на месяц

Апелляционный суд города Киева продлил еще на один месяц срок содержания под стражей бывшего председателя Государственной таможенной службы Украины Анатолия МАКАРЕНКО.

Об этом УНИАН сообщил его адвокат Юрий СУХОВ.

Таким образом, как отметил адвокат, его подзащитный будет находиться под стражей до 10 апреля.

В соответствии с прошлым решением этого суда, срок содержания А.МАКАРЕНКО под стражей должен был бы истечь 10 марта.

Как сообщал УНИАН, А.МАКАРЕНКО был задержан 23 июня 2010 года в рамках расследования уголовного дела о нанесении ущерба Украине по результатам рассмотрения иска компании “РосУкрЭнерго” к НАК "Нафтогаз Украины" в Стокгольмском арбитраже. Именно А.МАКАРЕНКО в 2009 году возглавлял Государственную таможенную службу, которая провела растаможивание газа “РосУкрЭнерго”. В отношении А.МАКАРЕНКО было возбуждено уголовное дело по статье "служебная халатность".