Ющенко провел срочное ночное совещание с силовиками

Вчера поздно вечером Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО созывал срочное совещание с руководителями силовых структур и правоохранительных органов.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в совещании, которое состоялось в Секретариате Президента, приняли участие и.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, начальник Генштаба – главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Сергей КИРИЧЕНКО, начальник Главного управления – командующий внутренних войск МВД Александр КИХТЕНКО, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Александр ГАЛАКА, председатель Службы внешней разведки Николай МАЛОМУЖ, первый заместитель министра обороны Леонид ПОЛЯКОВ. Предполагалось, в совещании также должны были принять участие секретарь СНБО Иван ПЛЮЩ и первый заместитель секретаря СНБО Александр ТУРЧИНОВ.

По данным “Украинской правды ”, совещание началось в 23 часа и закончилось около 00.30 ночи.

После совещания председатель Управления государственной охраны Валерий ГЕЛЕТЕЙ заявил, что люди, которые нарушили закон в ситуации, которая возникла вокруг освобождения Святослава ПИСКУНА от должности Генпрокурора, будут привлечены к ответственности.

"Люди, которые нарушили закон, будут отвечать по тем нормам закона, по которым они его нарушили, и будут привлечены к ответственности", - заявил В.Гелетей.

Он не стал отвечать на вопрос журналистов, о ком именно идет речь: "Пусть дают ответ официальные органы".

В.Гелетей также не ответил на уточняющеий вопрос, имеет ли он в виду министра внутренних дел Василия ЦУШКО.

В.Гелетей отказался давать ответы на другие вопросы. "Давайте до утра доживем", прибавил он.

В то же время министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО сообщил, что на встрече обсуждались "внутренние вопросы".

Он также отказался отвечать на вопрос, рассматривался ли вопрос о захвате зала Конституционного Суда, о чем сообщали премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ и В.Цушко.

Отвечая на вопрос о намерении КПУ отправить его в отставку, А.Гриценко сказал: "С таким же успехом можно ставить вопрос об отмене таблицы Менделеева".

После совещания силовиков у Президента В.ГЕЛЕТЕЙ отбыл в Генпрокуратуру. Бойцы "Беркута", которые охраняют вход в прокуратуру, пытались не пропустить его в здание.

Однако, через 5 минут переговоров В.Гелетей с охраной прошел на территорию Генпокуратуры, в здание, в котором находится уволенный Президентом С.ПИСКУН.

После этого депутаты от коалиции не выпускали В.Гелетея из Генпрокуратуры, из-за чего он заявил, что его взяли в заложники и приказал звонить по телефону и.о. председателя СБУ Валентину НАЛИВАЙЧЕНКО.

Около 3.40 он оставил здание Генпрокуратуры. В.Гелетей вышел через центральный вход прокуратуры после разговора с народными депутатами – представителями правящей коалиции.

Депутаты и В.Гелетей попрощались и пожали друг другу руки.

Комментируя ситуацию, народный депутат V созыва Николай КРАВЧЕНКО (КПУ) сообщил, что В.Гелетея выпустили, поскольку уже не было смысла удерживать его в прокуратуре.

По словам Н.КРАВЧЕНКО, гражданские силы, которые подтягиваются в Киев, уже на подходе, и силовики уже не успеют к их приходу осуществить силовой захват Генпрокуратуры.