Гриценко: нужно экстренное заседание СНБО

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО убежден, что следует собрать экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом он сказал в эфире 5 канала.

Министр подчеркнул, что этот орган координирует все силовые ведомства и центральные органы власти и может помочь выйти из политического кризиса.

А.ГРИЦЕНКО убежден, что в сложившейся ситуации нужен безотлагательный контакт премьера и Президента, которые способны вдвоем найти компромисс.