Гриценко: нужно экстренное заседание СНБО
22:47, 24 мая 2007Политика
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...и неотложный контакт двух главных Викторов
Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО убежден, что следует собрать экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны.
Об этом он сказал в эфире 5 канала.
Министр подчеркнул, что этот орган координирует все силовые ведомства и центральные органы власти и может помочь выйти из политического кризиса.
А.ГРИЦЕНКО убежден, что в сложившейся ситуации нужен безотлагательный контакт премьера и Президента, которые способны вдвоем найти компромисс.
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