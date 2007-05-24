Гриценко: нужно экстренное заседание СНБО

22:47, 24 мая 2007
Политика
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...и неотложный контакт двух главных Викторов

Анатолий ГРИЦЕНКО Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО убежден, что следует собрать экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом он сказал в эфире 5 канала.

Министр подчеркнул, что этот орган координирует все силовые ведомства и центральные органы власти и может помочь выйти из политического кризиса.

А.ГРИЦЕНКО убежден, что в сложившейся ситуации нужен безотлагательный контакт премьера и Президента, которые способны вдвоем найти компромисс.

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