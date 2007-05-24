Министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО заявляет о захвате Конституционного Суда

Об этом он сказал в обращении к народу, которое транслировал 5 канал.

В.ЦУШКО подчеркнул, что группа неизвестных в гражданском захватила зал Конституционного Суда. „Эти люди отказываются сообщить, кто они и с какой целью расположились на ночевку в зале суда”, – сообщил он.

По его словам, ситуация дает основания утверждать, что неизвестные в гражданском „выполняют заказ новоназначенного начальника управления государственной охраны по блокированию работы Конституционного Суда. Есть основания считать, что группа лиц, которые захватили суд, будет делать попытки не допустить на рабочие места судей КС”, - заявляет В.ЦУШКО.

Таким образом, отмечает министр, правосудие в стране будет парализовано.

„Мы вынуждены заявить, что не можем допустить такого вопиющего нарушения закона, пренебрежения всеми нормами международного и украинского права”, - отметил В.ЦУШКО.