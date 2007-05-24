Экстренное заседание ВР перенесено на 23.00
22:22, 24 мая 2007Политика
795 0
А может, и позже
Экстренное заседание Верховной Рады Украины перенесено на 23.00.
Об этом в интервью УНИАН сообщил народный депутат Украины Василий БОГАЧУК (фракция СПУ).
В то же время, он не исключил возможности того, что заседание может состояться еще позже. На данное время в сессионном зале находятся лишь несколько народных депутатов. Все двери зала закрыты, кроме входа со стороны президиума.
В кулуарах время от времени появляются народные депутаты и дежурят журналисты.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter