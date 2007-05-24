Экстренное заседание ВР перенесено на 23.00

Экстренное заседание Верховной Рады Украины перенесено на 23.00.

Об этом в интервью УНИАН сообщил народный депутат Украины Василий БОГАЧУК (фракция СПУ).

В то же время, он не исключил возможности того, что заседание может состояться еще позже. На данное время в сессионном зале находятся лишь несколько народных депутатов. Все двери зала закрыты, кроме входа со стороны президиума.

В кулуарах время от времени появляются народные депутаты и дежурят журналисты.