На 21.00 назначено внеочередное заседание Верховной Рады

Сегодня планируется внеочередное заседание ВР

Как сообщил в интервью УНИАН народный депутат Украины от СПУ Василий БОГАЧУК, начало заседания планируется в 21.00.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 мая, председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ прервал визит в Словацкую Республику в связи с внутриполитической ситуацией в Украине.