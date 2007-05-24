На 21.00 назначено внеочередное заседание Верховной Рады
20:17, 24 мая 2007Политика
823 0
Мороз срочно вернулся в Украину
Сегодня планируется внеочередное заседание ВР
Как сообщил в интервью УНИАН народный депутат Украины от СПУ Василий БОГАЧУК, начало заседания планируется в 21.00.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 мая, председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ прервал визит в Словацкую Республику в связи с внутриполитической ситуацией в Украине.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter