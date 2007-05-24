Около 50 сотрудников службы охраны зашли в помещение ГПУ

Около 50 сотрудников службы охраны сегодня вечером в 19.50 зашли в помещение Генеральной прокуратуры, где сейчас в служебном кабинете находится освобожденный от должности генпрокурора Украины Святослав ПИСКУН.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины своими указами освободил С.ПИСКУНА от должности генпрокурора и назначил временно исполняющим обязанности генпрокурора Виктора ШЕМЧУКА.